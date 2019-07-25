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نقل الرئيس ” السبسي ” للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

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أفادت مصادر إعلامية تونسية نقل الرئيس التونسي ” الباجي قائد السبسي ” إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

وبحسب صحيفة ” الشروق ” التونسية أن السبسي قد نقل إلى المستشفى منذ ساعات بعد تدهور حالته الصحية .. ويتواجد بغرفة العناية المركزة بالمستشفى .

وأوضح ” حافظ قائد السبسي ” نجل الرئيس التونسي أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية .

يذكر أن السبسي أصيب بأزمة صحية حادة نهاية الشهر الماضي تطلبت إقامته بالمستشفى العسكري ما يقارب الأسبوع قبل الخروج بعد إعلان تعافيه .

 

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