نقل الرئيس ” السبسي ” للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

أفادت مصادر إعلامية تونسية نقل الرئيس التونسي ” الباجي قائد السبسي ” إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .

وبحسب صحيفة ” الشروق ” التونسية أن السبسي قد نقل إلى المستشفى منذ ساعات بعد تدهور حالته الصحية .. ويتواجد بغرفة العناية المركزة بالمستشفى .

وأوضح ” حافظ قائد السبسي ” نجل الرئيس التونسي أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية .

يذكر أن السبسي أصيب بأزمة صحية حادة نهاية الشهر الماضي تطلبت إقامته بالمستشفى العسكري ما يقارب الأسبوع قبل الخروج بعد إعلان تعافيه .