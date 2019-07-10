هاشتاج ” أمريكا تستقبل تميم بالمواقف ” يصل للترند

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” أمريكا تستقبل تميم بالمواقف ” بعد أن انتشرت على السوشيال ميديا عددا من الصور من استقبال أمير قطر ” تميم بن حمد ” في واشنطن .
حيث ظهر تميم وبجانبه أحد المسؤولين الأمريكيين وخلفهم موقف للسيارات الخاص بوزارة الدفاع وظهرت المركبات متراصة على الجانبين .. لتقابل تلك الصور بسخرية كبيرة من قبل تشطاء مواقع التواصل الإجتماعي .
وتعجب النشطاء من كيفية استقبال أمير دولة بهذا القدر القليل من الأهمية والتصوير وأداء المراسم الدبلوماسية أمام موقف للسيارات .. كما أن وزير الدفاع الأمريكي هو من استقبل تميم بالإنابة وليس الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” بنفسه .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلى تداولا في بعض من الدول الخليجية على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .. وتداولوا عبره صور تكشف مراسم استقبال ” تميم ” في أمريكا .
بالإضافة إلى استقبال تميم في مواقف السيارات شاهدوا جهله وتخلفه وكيف أصبح مثالاً للسخرية في العالم pic.twitter.com/1CI0LmiOdh
— ALI ALHAMMADI (@iPhoney_ad) July 9, 2019
فضيحة كبرى لشعب #قطر المسكين
المغلوب على أمره
استقبال #تميم العنز حاكم #شرق_سلوى
في مواقف السيارات
من طلع عن داره قل مقداره خل الأتراك
و الإيرانيين ينفعونك
pic.twitter.com/fteUKHfdIm #امريكا_تستقبل_تميم_بالمواقف
— الساحب اليماحي (@alsahb) July 9, 2019