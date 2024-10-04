نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تعرضت اليوم لغارة أكبر من التي قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

نقل مراسل موقع “أكسيوس”، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، القول إن ضربة إسرائيلية استهدفت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، اجتماعا لقادة في حزب الله كان بينهم هاشم صفي الدين، أحد المرشحين لخلافة حسن نصر الله.

وقال المراسل باراك رافيد، في منشور على موقع “أكس” إن “ضربة شنتها إسرائيل قبل قليل على بيروت استهدفت القيادي الكبير في حزب الله هاشم صفي الدين”.

والسبت، أعلنت جماعة حزب الله مقتل زعيمها حسن نصر الله، في تأكيد لإعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتله في قصف جوي على بيروت في اليوم السابق.