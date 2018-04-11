هل اخذ الرئيس الاسد قراره التاريخي بالحرب؟

في معلومات تسربت عبر وكالات روسية ان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد اجتمع في قيادة الجيش السوري في دمشق طوال ساعات بعد قصف اسرائيل لقاعدة «ت ـ4» واستمر الاجتماع ساعات. ويبدو ان الرئيس السوري بشار الاسد ابلغ كبار الضباط ان سوريا ذاهبة الى الحرب ومهما كلف الامر. وقال سندفع ثمنا باهظا لكن سنربح كرامتنا وحضارة سوريا وسنهزم هؤلاء الجبناء الصهيونيين، الذين يختبئون وراء التكنولوجيا الاميركية.

هزمناهم في تحرير جنوب لبنان، هزمناهم في حرب 2006، هزمناهم في اسقاط المؤامرة على سوريا، والان سنهزمهم مباشرة، واستعدوا الى عمليات استشهادية بطائرات تدمر قواعد جوية عسكرية اسرائيلية.

فلتحمل كل طائرة 10 طن من القنابل والصواريخ ولتنفجر في قاعدة جوية اسرائيلية وتدمرها.

ولتحمل طائرة اخرى 10 طن وهي حمولتها الطبيعية من المتفجرات وتدخل في مطار بن غوريون في قلب تل ابيب وتفجر كــل المطار مع كامل الطائرات والصــالونات ومراكزه. فلتذهب طائرة محمّلة 10 طن وتفجر موقع الغاز في البحر الذي اصبحت اسرائيل تبيع منه 40 ملياراً، و10 طن كافية لتدميره بعمق 50 متراً تحت البحر.

سنقاتل حتى الموت، سنقاتل حتى الشهادة، سوريا لن تنكسر، سنكسر رأس الاسرائيلي مثلما حصل في جنوب لبنان وحرب 2006.

اما عملاء اسرائيل فانتهى زمانهم.