هاجم النائب اللبناني السابق وئام وهاب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بعد تصريح له عن عدم قدرة حزب الله اللبناني على مواجهة اسرائيل وحده.

وكتب وئام وهاب عبر حسابه على تويتر: “الرئيس الإيراني: حزب الله غير قادر على مواجهة إسرائيل المدعومة غربياً . ما حدا بدو منك شي إلا السكوت أنت وظريفك الجاسوس الأمريكي. ولبنان قادر على حماية نفسه”.

الرئيس الإيراني: حزب الله غير قادر على مواجهة إسرائيل المدعومة غربياً . ما حدا بدو منك شي إلا السكوت أنت وظريفك الجاسوس الأمريكي. ولبنان قادر على حماية نفسه — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 24, 2024

وكان الرئيس الايراني قد قال ردا على سؤال على تلفزيون سي ان ان الامريكي ان كان ينصح حزب الله بضبط النفس أن “حزب الله وحده لا يستطيع ان يقف في وجه دولة مسلحة تسليحا جيدة جدا ولديها القدرة على الوصول الى أنظمة أسلحة تتفوق بكثير على أي شيء أخر”.

يذكر أن مئات الغارات الإسرائيلية بمناطق عديدة في لبنان قد خلفت، الاثنين، 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.