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وزير خارجية قطر : ” لن ندير ظهرنا لتركيا “

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خرج الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ” وزير الخارجية القطري بتصريحات لقناة ” سي إن إن ” يوم أمس الأحد حول خلافات قطر مع السعودية وما آلت إليه إلى جانب العلاقات بين تركيا وقطر .

فقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية .. وعلق على ذلك قائلا : ” كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين ” .

وكانت قد تقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بـ 13 شرطا لإعادة العلاقات مع قطر من بينها إغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر .

وأشار وزير الخارجية القطري في تعليقه على ذلك إلى أن الدوحة على استعداد لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا .

وأضاف : ” نريد فهم الشكاوى .. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة ” .

وتابع : ” نحن دولة صغيرة وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا ولن ندير ظهرنا لهم ” .

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