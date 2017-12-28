وزير خارجية لبنان يثير الجدل: “نحن لا نرفض ان تكون موجودة اسرائيل وبحقها ان يكون عندها امان”… فيديو أخبار سياسية

العالم العربي

مواضيع مختارة

تداول ناشطون لبنانيون تصريحات لرئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث فيها عن عدم رفضه لوجود دولة إسرائيل واعترافه بحقها ان تعيش بأمان.

وجاءت تصريحات باسيل المثيرة للجدل في مقابلة مع قناة الميادين إجابة على سؤال من المذيعة حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل ليرد عليها بقوله: “نحن لسنا رافضين وجود إسرائيل وإن من حقها أن تعيش بأمان.”

وإثر تصريحات باسيل انتشر هاشتاغ #اصلاح_وتغيير_التيار بصورة كبيرة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان صباح الخميس.

وورد على الهاشتاغ قرابة الخمسين ألف تغريدة.

وعبر الهاشتاغ هاجم مستخدمون باسيل والتيار الوطني الذي يرأسه، مطالبين بإصلاحه ومتهمين باسيل بالعمالة لإسرائيل.

باسيل يوضح

هذا وقد صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل البيان التالي:

يتم التداول في الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بمقطع مجتزأ للوزير باسيل في مقابلة اجراها مع محطة “الميادين”، حيث الواضح ان الهدف من هذا الاجتزاء هو تحريف موقف الوزير باسيل وتشويهه، وهو الموقف المعروف من اسرائيل ككيان معتد يمارس ارهاب الدولة. كما هو معروف من يتلطى وراء هذه الحملة ومن يلتحق بها لتكون مبرمجة ومنظمة لضرب الموقف الذي عبّر عنه الوزير باسيل في جامعة الدول العربية والمسّ بقضية القدس.

ان الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي – الاسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت، وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في آذار ٢٠٠٢، والذي لا يزال لبنان موافقاً عليها.

وان ما قاله الوزير باسيل على مرّ السنين وفِي هذه المقابلة بالذات على قناة الميادين في شكل خاص، من رفض وجود كيان اسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية وبأن اسرائيل عدو للبنان، لن يُغيّره اي اجتزاء. كما ان موقف لبنان وسياسته الخارجية وموقف الوزير باسيل من سعي لبنان الى السلام العادل والشامل وفق منطوق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع بدءاً من القرار ١٨١ وصولاً الى القرار ١٧٠١ لن تغيّره هذه الحملة.