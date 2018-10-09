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وفاة كفيف بعد سقوطه من سطح مبنى وزاري يثير صدمة في المغرب

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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-10-08 17:36:12Z | |

لقي مواطن مغربي مصرعه، يوم الاحد، بعد سقوطه من سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن بالرباط، خلال اعتصامه برفقة زملائه للمطالبة بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ما خلف صدمة واستياء عارما في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان العشرات من المكفوفين المنضويين تحت لواء التنسيقية قد اقتحموا مقرّ وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية 26 أيلول/ سبتمبر الماضي بالقوة، من أجل المطالبة بإدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، واعتصموا فوق سطح مبنى الوزارة، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال لم تتدخل الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبهم.

وقال عدد من أعضاء تنسيقية المعطلين المكفوفين إن اقتحامهم لمبنى وزارة التضامن جاء بعد سنوات من النضال لم تسفر عن أي نتيجة، حيث استعملت الوزارة معهم سياسة الآذان الصماء، والتجاهل لمطالبهم التي وصفوها بـ”المشروعة”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ما يقارب 30 عضوا في التنسيقية اقتحموا مبنى الوزارة واعتصموا في سطحها، ما دفع بالسلطات الأمنية إلى تطويق مبنى الوزارة، مشيرين إلى أنه بعد مرور أسبوع على الاعتصام أقدمت السلطات على قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى ومنعوا عنهم الطعام لإرغام المعطلين المكفوفين على فض معتصمهم، الأمر الذي دفعهم للتهديد بالدخول في معركة “الأمعاء الفارغة”.

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