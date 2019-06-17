وفاة محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر

أعلن التليفزيون المصري اليوم الإثنين وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في قضية ” التخابر مع قطر ” .

حيث طلب مرسي من القاضي السماح له بإلقاء كلمة وسمح له القاضي بذلك وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها .

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه .

وكان محمد مرسي قد أعادت محكمة جنايات القاهرة محاكمته مع 22 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منهم ” محمد بديع ” المرشد العام للجماعة في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية خارج البلاد .