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وفاة محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر

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أعلن التليفزيون المصري اليوم الإثنين وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في قضية ” التخابر مع قطر ” .

حيث طلب مرسي من القاضي السماح له بإلقاء كلمة وسمح له القاضي بذلك وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها .

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه .

وكان محمد مرسي قد أعادت محكمة جنايات القاهرة محاكمته مع 22 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منهم ” محمد بديع ” المرشد العام للجماعة في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية خارج البلاد .

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