يوم تاريخي في السعودية… شاهد فرحة السعوديات بقرار السماح لهن بقيادة السيارة

رصدت كاميرة قناة العربية اللحظات الأولي لانطلاق السعوديات بسيارتهن في شوارع المملكة العربية السعودية والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد.

ومع اللحظات الأولى في تطبيقه، بدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة.

وكانت إدارات المرور في المملكة،قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.