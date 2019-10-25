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30 قتيلا في جمعة دامية من مظاهرات العراق!

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قتل 30 شخصا خلال قمع السلطات الأمنية للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بغداد ومحافظات العراق الجنوبية، الجمعة، وفقا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وقالت المفوضية إن 8 من القتلى سقطوا في بغداد، و9 في كل من ميسان وذي قار، و3 في البصرة، وقتيل في المثنى، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقتل 10 من هؤلاء بالرصاص الحي في جنوب البلاد، حيث حاول متظاهرون اقتحام أحد مقار “عصائب أهل الحق”، أحد أبرز فصائل “قوات الحشد الشعبي”، وفق ما أكدت لوكالة فرانس برس مصادر أمنية وطبية.

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