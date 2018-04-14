الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي 9 اهداف سورية تعرضت للضربات الامريكية… تعرف عليها

9 اهداف سورية تعرضت للضربات الامريكية… تعرف عليها

بواسطة -
0 117

قالت مصادر عسكرية سورية إن الضربة الأمريكية التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة لحمص وسط البلاد.

وبحسب المصادر فقد استهدفت المواقع التالية:

1- الحرس الجمهوري اللواء 105 – دمشق

2- قاعدة دفاع جوي – جبل قاسيون دمشق

3- مطار المزة العسكري -دمشق

4- مطار الضمير العسكري

5- البحوث العلمية – برزة دمشق

6- البحوث العلمية – جمرايا ريف دمشق

7- اللواء 41 قوات خاصة – ريف دمشق

8- مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي – ريف دمشق

9- مواقع في الكسوة- ريف دمشق

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.