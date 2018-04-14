9 اهداف سورية تعرضت للضربات الامريكية… تعرف عليها

قالت مصادر عسكرية سورية إن الضربة الأمريكية التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة لحمص وسط البلاد.

وبحسب المصادر فقد استهدفت المواقع التالية:

1- الحرس الجمهوري اللواء 105 – دمشق

2- قاعدة دفاع جوي – جبل قاسيون دمشق

3- مطار المزة العسكري -دمشق

4- مطار الضمير العسكري

5- البحوث العلمية – برزة دمشق

6- البحوث العلمية – جمرايا ريف دمشق

7- اللواء 41 قوات خاصة – ريف دمشق

8- مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي – ريف دمشق

9- مواقع في الكسوة- ريف دمشق