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أحدث تغريدة لترامب بشأن الاستخبارات الأمريكية.. ماذا كتب بعد قمته مع بوتين؟

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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، عن “ثقة كبيرة” في حق رجال جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك في أحدث تغريدة له عقب القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي
وكتب ترامب في حسابه الرسمي على “تويتر”: “كما قلت اليوم ومرات عديدة من قبل، (لدي ثقة كبيرة في أفراد استخباراتي)، ومع ذلك، أدرك أيضًا أنه من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً، لا يمكننا التركيز حصريًا على الماضي كأكبر قوتين نوويتين في العالم”، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

المصدر: arabic.cnn.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

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arabic.cnn.com : أبرزها سوريا وانتخابات 2016.. هذه أبرز القضايا التي طرحها بوتين وترامب في فنلندا

arabic.cnn.com : ترامب لبوتين: نتمنى الحصول على علاقة رائعة

 

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