نشر الحساب الرسمي لقصر كنسينجتون على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لبطاقات المعايدة التي قام برسمها أحفاد الأميرة الراحلة ديانا لها بمناسبة عيد الأم .

فحرص كلا من الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس أبناء الأمير و يليام وزوجته كيت ميدلتون على رسم صورا بهذه المناسبة وأرفقوها برسائل إلى جدتهم .

يظهر في الصورة الأولى التي رسمها الأمير جورج البالغ من العمر سبع سنوات الأشجار والطيور وديانا تحلق في السماء أثناء غروب الشمس .. وكتب في تعليقه عليها : ” عزيزتي الجدة ديانا عيد أم سعيد .. أحبك كثيرًا وأفكر فيك دائمًا وإليك الكثير من الحب من جورج ” .

أما الصورة الثانية فكانت للأميرة شارلوت البالغة من العمر 5 سنوات وتضمنت قلب كبير وكتبت في رسالتها إلى جدتها : ” عزيزتي الجدة ديانا أفكر فيك في عيد الأم .. أحبك كثيرًا .. بابا يفتقدك .. الكثير من الحب شارلوت ” .

وفي الصورة الثالثة يظهر شكل قلب كبير رسمه الأمير لويس البالغ من العمر عامين مصحوبة بتوقيعه .

وجاء في تعليق الحساب على هذه الصور : ” عيد الأم هذا العام سيكون مختلفًا مرة أخرى حيث كتب أطفال دوق ودوقة كامبريدج رسائل إلى الأميرة ديانا في عيد الأم ” .

وتابع : ” سيكون الكثير منا بعيدًا عن أحبائه لكننا نتطلع إلى وقت في المستقبل غير البعيد حيث يمكننا أن نعانق والدتنا مرة أخرى .. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الفجيعة قد يمثل اليوم تحديًا خاصًا ” .

وأضاف : ” في كل عام في عيد الأم يصنع جورج وشارلوت ولويس بطاقات لتذكر جدتهم ديانا من أجل ويليام .. فمهما كانت ظروفك نحن نفكر فيك في عيد الأم ” .