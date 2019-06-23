أردوغان يضع سؤالا عن ” علامة رابعة ” كشرط للقبول بالوظائف في إسطنبول

كشفت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول عن عدة اسئلة وشروط لقبول المتقدمين للوظائف لها والتي قام بوضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته .
وكان من الغريب أن من ضمن هذه الاسئلة جاء سؤالا عن إشارة رابعة التي يشير بها أردوغان في أغلب خطاباته كما إنها إشارة لجماعة الإخوان المسلمين .
وجاء الاختبار متضمنا عددا من الاسئلة من بينها :
– من هو رئيس المجلس الشبابي ببلدية إسطنبول الكبرى ؟
– ما هي إفتتاحية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ؟
– كيف تتم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟
– إلى ماذا ترمز علامة رابعة ؟
– هل قرأت كتاب المحنة ل ” نجيب فاضل ” ؟
– ما هي تلاوة السجود ؟
– من هو الزعيم السياسي الأكثر تأثيرا بالنسبة لك ؟
– كم ركعة بصلاة الفجر ؟
– ما رأيك في الحجاب ؟
– هل سمعت عن وقف الشباب التركي ؟
– هل تعرف وقف الأنصار ؟