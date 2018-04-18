أردوغان يقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف على الموعد المقرر.

وقال أردوغان، في لقاء صحفي، في أنقرة: “لقد قررنا إجراء هذه الانتخابات يوم الأحد في 24 يونيو 2018”.

ويأتي إعلان أردوغان عقب اجتماعه بحليفه الرئيسي دولت بهجلي زعيم الحزب القومي الرئيسي في تركيا، لبحث اقتراح إجراء انتخابات مبكرة في أغسطس.

ودام الاجتماع، الذي كان مرتقبا جدا بين أرودغان وبهجلي، نصف ساعة فقط، بحسب ما أعلنت الرئاسة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان زعيم حزب الحركة القومية أثار مفاجأة، الثلاثاء، عندما طالب الحكومة بعدم الانتظار حتى موعد 3 نوفمبر 2019 لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال بهجلي في اجتماع لنواب “حزب الحركة القومية” في أنقرة أنه بدلا من ذلك يجب إجراء الانتخابات في 26 أغسطس 2018.

ولم يكن المعلقون السياسيون يتوقعون تصريحات بهجلي، إذ إن حكومة الرئيس أردوغان أكدت مرارا إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة.