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أزمة في الجيش الإسرائيلي بسبب مجندة من الفلاشا .. ” أنتم أسوأ من العرب “

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نقلت وكالة ” معا ” عن التليفزيون الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يعيش ازمة جديدة بسبب ما يواجهه يهود الفلاشا من تمييز وعنصرية بشكل يومي داخل الجيش .

وبدأت هذه الأزمة الجديدة بعد ان قامت مجندة من أصول إثيوبية تدعى ” تالي ماتوكو ” بنشر ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تخدم فيها بما يدعم سياسة التمييز العنصرى داخل صفوف الجيش عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

وكتبت ” تالي ” على صفحتها بخصوص ذلك قائلة : ” خلال نقاشي مع مجموعة من الجنود داخل إحدى قواعد الجيش جرى التطرق للمظاهرات الاثيوبية التي وقعت الأسبوع الماضي .. وقال لي أحد الضباط أنتم أسوأ من العرب وأنتم لستم يهودا بالأصل ” .

وأشارت المجندة إلى أن الحادثة علم بها قادة ومسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي دون أن يفعلوا أي شئ .. لكن القناة الإسرائيلة أكدت أنه جرى فتح تحقيق بالواقعة نجم عنه قرار بمعاقبة الضابط المعني .

 

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