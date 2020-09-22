نشرت الممثلة المصرية ليلى ​أحمد زاهر​ مقطع فيديو لها برفقة والدها الممثل المصري أحمد زاهر من داخل السيارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تتفاعل مع أغنية “أماكن السهر” للفنان المصري ​عمرو دياب​، وبدت وكأنها تتغزل بأبيها من خلال الأغنية.

الجدير ذكره ان ليلى تشارك في مسلسل “الكهف” انتاج مصري سعودي، تدور أحداثه في عوالم تحت الأرض، إذ يخوض مجموعة من الشباب مغامرات في عوالم خيالية.

ويشارك فيه فراس سعيد، وحسن مالك، وهنا داود، ويوسف عثمان، وخالد كمال، وشمم الحسن، وسنيتا خليفة، ومحسن منصور، وعبدالرحمن اليماني، وصالح عبدالنبي، وماجد أباظة، وصالح عبدالحي.







