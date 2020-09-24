أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، إلغاء القضية التي رفعها ضدها زوجها سامح سامي، للتشكيك في نسب أولادها إليها.

وكتبت معلقة على الخبر بقولها: “أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية.. وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير”.

من ناحية أخرى، كانت هالة صدقي قد أعلنت اتخاذ خطوات قانونية ضد زوجها سامح سامي والمحامي صلاح السقا الذي شهر بها.

أولاد هالة صدقي

وأكدت هالة أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح السقا غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخباراً خاطئة عنها.

وشددت هالة على أن ما يقوله زوجها كلام غير صحيح، عندما قال إنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها “مريم وسامو”، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ خمس سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها رفضت السفر معه، وتحملت السباب والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها الآن لن تسكت وستتحدث وتأخذ حقها.

وكان المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي ظهر في فيديو يؤكد فيه استمراره في القضايا ضدها، وأنه لن يتنازل عن أي قضية ضدها، وأنه مستمر لمعرفة نسب أولاده، مطالباً بإجراء تحليل DNA.