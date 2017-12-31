إيران تحجب انستغرام وتلغرام بحجة حماية الامن!
قالت وسائل إعلام إيرانية أن اثنين من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، تعذر استخدامهما عبر الهواتف المحمولة داخل البلاد، بعد ظهر الأحد.
والتطبيقان المذكوران هما “إنستغرام” للصور، و”تلغرام” للرسائل النصية.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة تلغرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.
وقال في تغريدة إن “السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلغرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة (صداى مردم) وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا”.
وحلت “صداى مردم” محل قناة “آمد نيوز” التي تشكل إحدى اضخم قنوات المعارضة الإيرانية على تلغرام، وتعد أكثر من 1,3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من جهرومي السبت.
وتحاول الحكومة الإيرانية منع انتشار الاحتجاجات التي ضربت البلاد مدنا عديدة الأيام الماضية، اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتضييق على وسائل الإعلام.
وتتهم السلطات الإيرانية مجموعات “معادية للثورة” في الخارج باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق “تلغرام”، للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.
ج.المتظاهرون يحرقون بنك تجارت التابع للحرس الثوري الايراني في مدينة زنجان بشمال ايران*
لآن سقوط مقر محافظة مدينة آراك بأيدي المتظاهرين بعد اقتحامه*
الشعب الايراني مطلوم من الملالي
مساء الخير أحمد ، كيفك ؟؟
صحيح أن لإيران أطماع توسعية في المنطقة و لكن ألا ترى معي أن التشرذم العربي لا يوقف هذا المد الإيراني بل يساعده ؟؟
!!
مساء الخير اخر العنقود
صحيح كلامك بدليل ان برايمر الحاكم الامريكي كان يرى ذلكًوللدكتور النفيسي كلام جميل حول ذلك
مساء السعد و الورد أحمد ، كيفك ؟
!!
مساء الفل
الحمدلله بنعمة وفضل من الله
اعتقد ان حكم الملالي سيزول بغض النظر عن الخلاف السني الشيعي لكن هذا الحكم مصادم للفطرة وافقر الشعب الايراني وهو نظام عنصري
مارايك انتِ؟
كيفك وكيفالعصفورية معاك؟
و لكنه شعب لا يستحّق الشفقة ……
العصفورية ستحجز لنا مكان هُناك 😂
مش قادرة أسيطّر على الكتاب …
كتبت لك رد في الموضوع الآخر ، هل قرأتُه ؟
!!
نعم شاهدته وخصوصا ها 😂😂😂
اول علامات العصفورية 🤔
غازي عاش في مصر واعتقد انه تأثر بالادباء هناك لذلك حبكته قويه
قصدت ردي في موضوع بابا نويل !
!!
فيه وفي موضوع اخر
لم يكُنّ تبرير بقدر ما كان إيضاح موقف …..
هل تقرأ للأسماء التي ذكرتها في تعليقي ؟؟
!!
كتاب اخرين 🤔
مثل من ؟
الظاهر لم تقرأ تعليقي اليوم 😂😂😂
!!
😂😂😂 رجعت للتعليقات ماوجدت التعليق الذي تقصدين 😂😂😂
الربيع الإيراني زمانها السعودية فرحانة المهم تسقط إيران حتى لو تتحد مع الشيطان ويهدم البيت الأقصى
لو كان لدى العرب رؤية ومشروع عمل مشترك لجعلوا من المظاهرات وقودا للإطاحة بنظام الملالي بأقل تكلفة”