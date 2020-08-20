نشرت الفنانة ميريت الحريرى، ابنة الفنان المصري الراحل عمر الحريري، صورة جمعتها بالمستشار ماضي الدقن نجل الفنان الراحل توفيق الدقن.

وكتبت ميريت تعليقا على الصورة: “المستشار / ماضي توفيق الدقن ويستمر تواصل الاجيال.. الراجل ده مهما قلت …. مش حوفيه حقه …. ده بأه كبرنا …. كبير العيله …. كبير في كل حاجه بيعملهااتأخرت في نشر الصوره …. لاني كنت عايزه صوره لولده ووالدي مع بعض …. علشان صداقتهم و حبهم لبعض …. هو الي مدينا المدد في حياتنا …. شكراً يا كبير”.

يذكر ان ميريت عمر الحريري، وهي من مواليد 17 مايو 1961، بدأت التمثيل في سن متأخرة وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والإعلانات من أعمالها في 2020 مسلسل “جمع سالم”، و”خيانة عهد”، و”شاهد عيان”.