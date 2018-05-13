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استهداف ثلاثة كنائس بهجمات انتحارية في اندونيسيا

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Police are seen outside the Immaculate Santa Maria Catholic Church following a blast, in Surabaya, East Java, Indonesia May 13, 2018 in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/M Risyal Hidayat / via REUTERS

قالت الشرطة الإندونيسية إن ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت اليوم الأحد ثلاث كنائس في مدينة سورابايا، وأدت إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وأفادت الشرطة بأن انتحاريين هاجموا ثلاث كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوا الشرقية فرانس بارونج مانجيرا إنه يجري تحديد هوية الضحايا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما جراء أحد الانفجارات على أرضية كنيسة سانتا ماريا في سورابايا، عاصمة إقليم جاوا الشرقية.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان قد وقع هجوم آخر على كنيسة رابعة.

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