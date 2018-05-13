استهداف ثلاثة كنائس بهجمات انتحارية في اندونيسيا

قالت الشرطة الإندونيسية إن ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت اليوم الأحد ثلاث كنائس في مدينة سورابايا، وأدت إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 13 آخرين.

وأفادت الشرطة بأن انتحاريين هاجموا ثلاث كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوا الشرقية فرانس بارونج مانجيرا إنه يجري تحديد هوية الضحايا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما جراء أحد الانفجارات على أرضية كنيسة سانتا ماريا في سورابايا، عاصمة إقليم جاوا الشرقية.

وقالت السلطات إنها تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان قد وقع هجوم آخر على كنيسة رابعة.