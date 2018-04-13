الاستعدادات الامريكية لضرب سوريا هي الاكبر منذ غزو العراق

بي بي سي – قالت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقف المدمرة الأمريكية “يو إس إس دونالد كوك”، المحملة بقرابة 60 صاروخا من طراز “توماهوك”، على أهبة الاستعداد في مياه البحر المتوسط، فضلا عن ثلاث مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة “يو إس إس هاري إس ترومان” يوم الأربعاء من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، وخمس سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأمريكية.

كما غادرت عدة طائرات من طراز “بي-2 ستيلث” (الشبح المخادعة لأجهزة الرادار) ولاية ميزوري، محملة بقنابل عالية الدقة وصواريخ “توماهوك”.