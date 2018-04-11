البيت الابيض: القرار النهائي بشأن ضربة لسوريا لم يتخذ بعد

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل رئيس النظام السوري بشار الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيميائي على معقل المعارضة في دوما، وأنه لا يزال يدرس الرد.، ولا يمكن الإعلان عن نوايا الرئيس بشأن الضربة لسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي إن “الرئيس يحمّل الأسد والروس مسؤولية الهجوم”، مضيفة أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” و”القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد”، وذلك ردا على سؤال حول شكل الرد الأميركي على هذا الهجوم.

وكان ترمب هدد، الأربعاء، بضربات صاروخية ضد سوريا. وتوجه عبر تغريدة على حسابه على تويتر إلى موسكو قائلاً: “استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة”.