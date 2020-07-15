كشف موقع ” Gecce ” التركي عن أن الفنان ” أوزان جوفين ” نجم مسلسل حريم السلطان واشتهر بتجسيده لشخصية رستم باشا عن مواجهته لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 13 عاما .

وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بعد تعديه بالضرب المبرح على حبيبته التي تدعى ” دينيز ” والتي قامت بدورها برفع دعوى قضائية ضده .

وتمثلت تلك التهم في الإهانة وحبس حبيبته وحرمانها من الحرية وإصابتها إصابات متعددة في جسدها وتترواح مدة العقوبة من 3 أعوام و8 أشهر إلى 13 عاما .

وكانت دينيز التي تصغر جوفين ب 17 عاما قد نشرت صورا عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي لإصابات بالغة في عينها وحكت ما حدث معها في الشجار الذي وقع بينهما وذهابها إلى المستشفى بعد ذلك وإستخراج تقريرا بحالتها .