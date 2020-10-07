أعلن الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عن الاجتماع المرتقب لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة .

والذي تقرر انعقاده في ال 15 من شهر أكتوبر الجاري من أجل إجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة .

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت استقالتها في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الي أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة .

واعتذر مصطفى أديب الذي كان مكلفا بتشكيل حكومة جديدة في أواخر الشهر الماضي وسط خلافات بشأن المناصب الوزارية .