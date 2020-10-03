احتفل الفنان المصري أمير شاهين، شقيق الفنانة المصرية الهام شاهين، أمس الجمعة بزفافه على عروسته منة جاب الله، بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء،

وقد اشعلت دينا اجواء الزفاف بوصلاتها الراقصة حيث نشرت الاعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من اجواء الحفل حيث ظهرت دينا وهي ترقص مع العروسين.

كما نشرت دينا صور لها مع العروسين وعلقت كاتبة: “الف مبروك أمير شاهين و عروسته القمر منه. ربنا يسعدكم “.





وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الزفاف وتقديم التهنئة للعروسين منهم، الكينج محمد منير، عمرو دياب ودينا الشربيني، يسرا، منة شلبى، هنا شيحة، هالة صدقى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، هانى رمزى، هانى سلامة، ورانيا فريد شوقى، وبشرى، والمطرب محمد الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى.

كما حضرت الفنانة بوسى، وكارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.