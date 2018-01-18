القبض على مساعد نجمة عربية شهيرة بعد سرقتها وتهديدها… وضبط افلام مشينة في هاتفه أخبار سياسية

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ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن الفنانة ليال عبود تعرضت لسرقة مجوهرات ومبالغ نقدية من منزلها، قدّرت قيمتها بنحو مئة ألف دولار أميركي، من قبل المدعو “م.ك” الذي كان يعمل مساعداً لديها.

وأوضحت “النهار” أنه لدى مواجهته رفض إعادة ما سرقه وغادر المنزل متوعداً بتشويه السمعة وتدمير الشهرة في حال بادرت صاحبة المنزل للجوء إلى القضاء.

وأوضحت أن الشرطة أوقفت الجاني الذي تم ضبط مكالمات وأفلام مشينة في هاتفه الخاص. وتم تحويله الى مكتب حماية الآداب العامة.