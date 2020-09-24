تقدم المحامي المصري ” سمير صبري ” ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار ” حمادة الصاوي ” ضد الفنانة السورية ” أصالة ” .

وذلك على إثر اقتباسها لجزء من حديث نبوي ضمن كلمات أغنيتها ” رفقا ” من ألبومها الجديد ” لا تستسلم ” متهما إياها ب ” ازدراء الأديان ” وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب المحامي سمير صبري طلبا بإدراج أصالة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واستدعائها للتحقيق معها فيما ورد بهذا البلاغ بل وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة .

واستند البلاغ أيضا إلى البيان الذي صدر عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الذي طلب عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية كون هذا غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة .