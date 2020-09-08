أطلق ناشطون على موقع تويتر هاشتاغ جديد استهدف الفنانتين اللبنانية اليسا والسورية اصالة على خلفية تغريدة نشرتها الاولى تحدثت فيه عن حبها لفلسطين وعن البلدان التي اقامت علاقات سلام مع اسرائيل واعجاب الاخيرة بهذه التغريدة.

وفي التفاصيل، فقد كتبت اليسا عبر حسابها على تويتر: “فلسطين بقلبي وحلمي ازورها وبوس تراب القدس .. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها” وتابعت “وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل .. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين”.

وقد ثارت هذه التغريدة غضب ناشطين اماراتيين فاطلقوا هاشتاغ تحت عنوان #اليسا_واصاله_يسيوون_للامارات فيما استغرب البعض الاخر كلام اليسا واعتبروا انها تقصدهم بشكل مباشر.

وفيما يلي بعض من هذه التغريدات التي تم تداولها على هذا الهاشتاغ:

#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات

عقب ما طفحوا من خير الخليج و ركبوا روس جديدة بفلوسنا قاموا ينابحون.

تف pic.twitter.com/U1fYTHQhIY — Lulwa (@Lolita_926) September 8, 2020