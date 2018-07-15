امرأة تظل على قيد الحياة 7 أيام بشرب الماء من “رادياتير” سيارتها بعد حادث

قالت السلطات إنه تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريغون الأمريكية من قاع جرف ساحلي في كاليفورنيا بعد اختفائها قبل أسبوع، إذ تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها الجيب التي تحطمت

وقال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري، إن اثنين من المتجولين عثرا على أنجيلا هرنانديز(23 عامًا)مساء الجمعة بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيًا في قاع جرف عمقه 200 متر في منطقة بيغ سور

المصدر: erem.com

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