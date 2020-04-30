واجه ” مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” انتقادات وهجوم حاد على خلفية زيارته إلى مستشفى ” مايو كلينك ” يوم الثلاثاء الماضي حيث رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا خلال الزيارة .

منتهكا بذلك القواعد المتبعة في هذا المستشفى التي تؤكد على جميع المرضى والزوار والموظفين بضرورة وضع كمامة للحماية من الفيروس .

وأكدت المستشفى في بيان لها على إبلاغها مكتب نائب الرئيس بهذه المعلومة قبل الزيارة .. لكن الأخير رفض وضع الكمامة على الرغم من إنه التقى بعددا من المرضى وبطاقم المستشفى .

وعن سبب رفض مايك بنس ارتداء قمامة قال إنه لا يعتبر نفسه بحاجة لوضع كمامة كونه يخضع بانتظام لفحص فيروس كورونا المستجد .

وأضاف : ” بما أنني لست مصابا بفيروس كورونا فقد اعتبرتها مناسبة جيدة أن أذهب إلى هناك .. أن أتحدث إلى هؤلاء الباحثين وإلى هؤلاء العاملين الصحيين الرائعين .. لأن أنظر إليهم في عيونهم وأقول لهم شكرا لكم ” .