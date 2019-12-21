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باكستان تعلن عن عدم مشاركتها في قمة ‏كوالالمبور .. والسعودية تنفي الضغط عليها

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صرحت ” عائشة فاروقي ” المتحدثة يإسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ردا على وسائل الإعلام بعدم مشاركة دولة باكستان في قمة كوالالمبور التي عقدت في ماليزيا .

وأرجعت السبب في ذلك إلى أن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول ‏الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة .. وأن باكستان ستواصل العمل من ‏أجل وحدة الأمة وتضامنها .

وكان الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” قد زعم أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية تضمنت تهديدا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني وترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية .. وهو ما يجعلها تنسحب من المشاركة في قمة كوالالمبور .

وهو ما دفع المملكة العربية السعودية إلى الخروج للرد على ذلك في بيان للسفارة السعودية بباكستان عبر حسابها على موقع التغرديات ” تويتر ” لنفي هذه الإدعاءات والتأكيد على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع الرياض وإسلام أباد والعمل على الحفاظ على دور منظمة التعاون الإسلامي .

كما اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ” يوسف العثيمين ” لقاء كوالالمبور تغريد خارج السرب .. فقال ” إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة الإسلامية وتغريد خارج السرب ” .

 

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