نشرت الفنانة المصرية “ياسمين عبد العزيز” عبر خاصية “ستوري” من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو لإبنتها التى ودعت الطفولة وصارت مراهقة، حيث ظهرت وهي تقود دراجة بملامح شابة تفيض أنوثة وقد تغير شكلها كثيراً مقارنة بآخر ظهور لها .

وتفاعل المتابعين مع هذا المقطع بشكل كبير، وتم تداوله عبر عدة حسابات من محبي الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذين أبدوا إعجابهم بجمال الفتاة اللافت، لتبدأ موجه من المقارنات حول أوجه التشابه بين ياسمين الأم وأبنتها.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد شاركت مؤخراً في الموسم الرمضانى 2020، من خلال مسلسل “ونحب تاني ليه”، وشاركها البطولة نخبة من كبار النجوم، شريف منير، كريم فهمي وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وأخراج مصطفي فكري، وأنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ، واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاح منقطع النظير بين الجمهور ، وأن يتصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.