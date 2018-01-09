بالصور- إعلامية شهيرة تشعر بالخجل والسبب والدها أخبار سياسية

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أعربت المذيعة المصرية ​إيمان رياض​ عن حزنها وشعورها بالخجل من نفسها بسبب إضطرارها لترك والدها في المستشفى وعدم تمكنها من التواجد معه للذهاب إلى عملها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التوصل الإجتماعي صورة لوالدها داخل المستشفى بدا فيها يضع المصل ويظهر في الصورة أيضاً تلفاز يعرض عليه البرنامج الذي تقدمه رياض.

وعلقت على الصورة بالقول:” مش دايما الظهور والابتسامة على الشاشة بتكون طالعة من القلب! اوقات بتكون ممزوجة بوجع فى القلب.. كسرة فى العين بتدل على خجل الابنة من نفسها انها سايبة ابوها مضطرة ورايحة شغلها!!

أينعم بتخلص و تسافر جري اسكندرية تبوس ايده وتملي عنيها منه وتسمع احلى دعوة! لكن فى النهاية بترجع لدوامة الحياة ..بيت واولاد وشغل.. الحمد لله حمدًا كثيرًا انك احسن يا اعظم اب فى الدنيا وحسك انت ومامى مالى عليا حياتى ومصبرنى على متاعب الحياة.. ولأنى على طول حاسة اني مقصرة معاكم الا انكم دايما بتغمرونى بحبكم ورضاكم عليا”.

يشار إلى أن رياض تقدم حاليا برنامج “من القلب للقلب” عبر قناة MBC مصر.