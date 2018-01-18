بالصور – وفاة ممثلة شابة جرّاء حادث سير مروّع أودى بحياة عائلتها أيضاًَ أخبار سياسية

العالم

فن

مواضيع مختارة

وافت المنية الممثلة الأسترالية جيسيكا فالخولت، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد مرور 3 اسابيع على تعرضها لحادث سير مروّع.

وذكر موقع “مترو” البريطاني ان بطلة البرنامج الأوسترالي “هوم أند آواي” توفيت في مستشفى “سان جورج” في سيدني، بعد والديها وشقيقتها، لارس وفيفيان وانابيل، الذين أعلنت وفاتهم في الحادث نفسه الذي وقع في 26 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم.

وطلب ناطق باسم العائلة من المستشفى إبلاغ الصحافة والرأي العام بوفاتها.

وما تزال تحقيقات الشرطية جارية حتى الساعة، لكشف ملابسات الحادث الذي أودى بحياة سائق سيارة أخرى يدعى كريغ ويتهول (50 عاماً).