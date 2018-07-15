بالفيديو.. أول ظهور لماجد المهندس بعد حادثة “فتاة الطائف”

ظهر الفنان العراقي ماجد المهندس، في مقطع فيديو، هو الأول له بعد إحيائه حفلًا في مدينة الطائف السعودية، وهو يودع أحد الإعلاميين السعوديين

ونشر الإعلامي السعودي عبدالله مخارش، فيديو له برفقة الفنان الشاب، وقال إن أبو محمد، وهو لقب ماجد المهندس، يستعد لمغادرة الطائف بعد أن أحيا حفلاً جميلاً، بينما يقوم الفنان بشكر مخارش، دون أن يشير لما أعقب حفله الغنائي من جدل بسبب عناق فتاة منقبة له تم توقيفها لاحقًا

https://twitter.com/3ziz_saleh/status/1018041968067268608?ref_src=twsrc%5Etfw

#jump-linkhttps://twitter.com/Taif_info/status/1017929573625974784

الجهات المختصة تقبض على فتاة تجاوزت الحدود والقيود في حفل ماجد المهندس الْيَوْمَ

.

تصرف فردي نرجوا الا يعمم على مدينة أو قبيلة أو عائلة نعم للاعتدال لا للانحلال . #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ pic.twitter.com/dwhpY2XfGN — الطائف أغلى (@Taif_info) July 14, 2018

#jump-linkhttps://twitter.com/3ziz_saleh/status/1018041968067268608

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

bbcarabic.com : اعتقال فتاة سعودية منقبة عانقت المطرب ماجد المهندس وإحالتها إلى النيابة بتهمة التحرش