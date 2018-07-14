بالفيديو.. 3 سقطات بروتوكولية لترامب أمام الملكة إليزابيث

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتباع المراسم الملكية خلال لقائه مع ملكة بريطانيا بقلعة وندسور، حيث كسر البروتوكول 3 مرات

في البداية ارتكب الرئيس الأمريكي خطأ بعدم الانحناء قليلًا عند تحية الملكة إليزابيث؛ حيث دأبت العادة أن ينحني الرجال أمام الملكة عند السلام عليها، ورغم من أن الانحناء أمام ملكة بريطانيا أو أحد أفراد العائلة المالكة عن تحيتهم ليس إلزاميًا، فإنه يعتبر تقليدًا مهذبًا دأب كثير من القادة والمسؤولين على تطبيقه عند لقاء الملكة إليزابيث

المصدر: Ajel.sa

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