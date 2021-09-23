أعلن الفنان ” أميرة كرارة ” خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته ال 38 عن تعاقده رسميا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” هجمة مرتدة ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022 .

وبذلك يعود أمير كرارة من جديد إلى الدراما الوطنية حيث أشار في كلمته إلى أن مسلسل ” الاختيار ” بجزأيه الأول والثاني جعل العديد من صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن وأهمية الدفاع عنه .

وتابع أن ذلك هو الهدف من خلال تجسيد هذه الأعمال البطولية التي قام بها أبطال مصر سواء من الجيش وهو ما حدث في الموسم الأول من مسلسل الاختيار أو من رجال الشرطة والأمن وهو ما جسده الجزء الثاني من المسلسل .

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن تقديم أجزاء جديدة للدراما الوطنية لمسلسلي ” هجمة مرتدة ” و ” الاختيار ” .

وتدور التكهنات حول أبطال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار حيث ترددت أنباء عن تعاقد النجم ” أحمد السقا ” لبطولة العمل إلى جانب نجم الجزء الثاني الفنان ” كريم عبد العزيز ” .

وأشار الفنان أحمد عز إلى أن إسمه غير مطروح للمشاركة بعكس ما روج البعض مؤكدا أنه ليس من نوعية النجوم الذين يشاركون في موسم دراما رمضان كل عام .

يذكر أن أحمد عز قام ببطولة الجزء الأول من مسلسل هجمة مرتدة في الموسم الرمضاني الماضي وشاركه في البطولة كلا من : هند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم .. ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب .