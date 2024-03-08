تفاعل الفنان محمد رمضان، مع صدور قرار قضائي، ببراءته وقبول معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير”.

وعلق رمضان عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“: براءة.. الحمد لله رب العالمين ثم شكرًا للقضاء المصري النزيه العادل.

براءة محمد رمضان

وحرص رمضان، على توثيق تصدر اسمه حديث الجمهور وسائل الإعلام المصرية خلال الساعات ماضية، ونشر عدة “ستوريات” محتفلا ببراءته.

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الأربعاء، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحكمت ببراءته.

مرافعة دفاع الفنان على حكم حبسه عاما

وقال دفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة مرافعته في معارضته على حكم حبس موكله عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة، إن الفيديو المنشور من موكله بالبث المباشر لا يوجد به دليل أنه عكر الأمن العام، ولم يسئ لأحد من المواطنين، وبالتالي الجريمة لم توقع أي ضرر على أي شخص، ولم يحدث ضرر في نفوس الناس، وبالتالي الجريمة المزعومة لم توقع أي ضرر.

وأضاف: موظف البنك خلال شهادته أكد أنه عندما أبلغ موكلي بقرار التحفظ على أمواله في البنك ، الفنان أبلغه أنه سينشر بثا مباشرا بذلك، وبالفعل نشر الفيديو لأنه لم يكن يعلم جهة التحفظ.

وتابع: تعودنا أن القضاء لا يستمع لدعاوى إلا بالدليل، وموكلي لم يقصد الإساءة للدولة، ولم يحدث أي تكدير للأمن العام، وبالفعل الخبر سليم بأنه تم التحفظ على أمواله في البنك التجاري الدولي، فأين الجريمة المرتكبة.

الفنان محمد رمضان

وأجاب الفنان محمد رمضان خلال جلسة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة على اتهامه بارتكاب الجريمة، قائلا: الموظف أبلغني بالتحفظ على الأموال دون تحديد الجهة المتحفظة.

وأضاف رمضان لهيئة المحكمة: “ليس لدي أي اعتراض على دفع غرامات أو متأخرات أو إعطاء الدولة حقوقها، ولكن لم أعلم سبب التحفظ على أموالي أو الجهة المتحفظة”، مضيفا: لحم كتافي من خير البلد.

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