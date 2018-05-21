بسبب عيد ميلاد ​الأمير تشارلز​ الـ70.. تأجيل شهر عسل الأمير هاري وميغان ماركل

بسبب عيد ميلاد ​الأمير تشارلز​ الـ70 اضطر الأمير البريطاني هاري وعروسه يؤجلان شهر العسل الأمير البريطاني هاري وعروسه الممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​ تأجيل شهر عسلهما ليتواجدا في الحفل.

وإن عيد ميلاد الأمير تشارلز بعد بضعة أيام سيكون أول الإحتفالات بعيده الذي يصادف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيتم خلال احتفالات عيد ميلاد الأمير تشارلز تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.



وفي الحفل سيطل العروسان بصفتهما دوق ودوقة ساسكس.

يذكر أن ​الأمير هاري​ وميغان لم يعلنا عن المكان الذي سيقضيان فيه شهر العسل لكن من المتوقع أن يكون بوتسوانا حيث مكثا في مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في آب/أغسطس من العام الماضي.