بسبب عيد ميلاد ​الأمير تشارلز​ الـ70.. تأجيل شهر عسل الأمير هاري وميغان ماركل

بسبب عيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70 اضطر الأمير البريطاني هاري وعروسه يؤجلان شهر العسل الأمير البريطاني هاري وعروسه الممثلة الأميركية ميغان ماركل تأجيل شهر عسلهما ليتواجدا في الحفل.
وإن عيد ميلاد الأمير تشارلز بعد بضعة أيام سيكون أول الإحتفالات بعيده الذي يصادف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وسيتم خلال احتفالات عيد ميلاد الأمير تشارلز تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.
وفي الحفل سيطل العروسان بصفتهما دوق ودوقة ساسكس.
يذكر أن الأمير هاري وميغان لم يعلنا عن المكان الذي سيقضيان فيه شهر العسل لكن من المتوقع أن يكون بوتسوانا حيث مكثا في مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في آب/أغسطس من العام الماضي.