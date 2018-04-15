بشار الأسد يهدي الورد لـ كيم جونغ أون!

قدم الرئيس السورى بشار الأسد، باقة زهور لزعيم كوريا الشمالية، حيث تحتفل الأخيرة اليوم الأحد، بعيد ميلاد كيم إيل سونج، جد زعيم البلاد الحالى كيم جونج أون، وذلك إحياء لـ”يوم الشمس” أهم الأعياد الرسمية فى البلاد.

وبحسب موقع روسيا اليوم الإخبارى، الذى نقل عن وكالة نوفوستى الروسية، أن أهم الملاحظات التى سجلتها عدسات المصورين التى رصدت توافد الكوريين الشماليين على ضريح كيم إيل سونج لوضع أكاليل الزهر تخليدا لذكراه، إكليل علق باسم الرئيس السورى بشار الأسد بمناسبة هذا العيد.

واللافت فى مبادرة الرئيس السورى، أنها تأتى فى أعقاب الضربة الغربية لسوريا، والتى لم تدنها بيونج يانج، ولم تعلق عليها ولو ببنت شفة تضامنا مع السوريين، كما جرت العادة فى علاقات البلدين.

إلا أن المراقبين، يعزون الصمت الشمالى للتهدئة الصامدة فى الوقت الراهن بين بوينج يانج وواشنطن.

وبين المظاهر الجديدة المسجلة فى عيد “يوم الشمس” لهذا العام، أنه لم تظهر فى شوارع الشمال اللافتات والملصقات الكبيرة التى تمجد الصواريخ الكورية الشمالية، وعبارات التنديد وتحدى الغرب.

وشهدت بيونج يانج أمس السبت، انعقاد اجتماع رسمى بهذه المناسبة، ألقى خلاله الزعيم كيم جونج أون، كلمة لم يتطرق فيها إلى النجاحات التى حققتها بلاده فى البرامج النووية والصاروخية، كما جرت العادة طيلة السنوات.