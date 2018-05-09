بعد انهيار الاتفاق النووي.. تعرَّف ماذا سيحدث لإيران؟

انزل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعزمه توقيع مذكرة بدء العقوبات على إيران بمثابة الصاعقة على اقتصاد الدولة الفاشية الإيرانية، بعد أن حققت مكاسب كثيرة من الاتفاق السابق في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية.

تسببت الأنباء الواردة عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق خلال الأسبوعين الماضيين بانخفاض غير مسبوق للريال الإيراني أمام الدولار، وسط توقعات بأن الانهيار سيتواصل بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، وأنه من الوارد أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 120 ألف ريال إيراني حتى الصيف.

انخفاض صادرات النفط الإيرانية

سجلت صادرات النفط الإيرانية بنهاية شهر أبريل الماضي “النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي”، 2.83 مليون برميل، أي مرتين ونصف أكثر من مستواها قبل توقيع الاتفاق النووي النهائي “مليون برميل يوميًّا”، الأمر الذي ستفقده إيران بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

انخفاض صادرات الغاز الإيراني

امتدت المكاسب الإيرانية للغاز الطبيعي، بعد توقيع الاتفاق قرابة ثلاثة أضعاف، حيث تجاوز إنتاج الخام نحو 850 مليون متر مكعب يومياً بالتوازي مع بدء تطوير إيران حقل غاز جنوب بارس ليصل إنتاجه إلى 550 مليون متر مكعب يومياً مقارنة بالمستويات السابقة قبل الاتفاق النووي البالغة 280 مليون متر مكعب.

عودة العقوبات الاقتصادية

ساهم الاتفاق النووي في رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في الفترة السابقة والتي شملت: “التعاون الاقتصادي مع طهران بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز، تجميد بلايين الدولارات من أرصدة إيران، الحظر المفروض على الطيران الإيراني، الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية وخطوط الملاحة الإيرانية وإيران للطيران والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص”.

كما ستفقد إيران مكاسبها في رفع حظر الأسلحة عن إيران وإحلال بعض القيود الجديدة، إذ لن يكون بإمكان إيران استيراد وتصدير السلاح حالة بحالة، إضافة إلى عودة الحظر على شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج. يذكر أنه بعد الكثير من الشد والجذب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء أنه قرر الانسحاب من اتفاق إيران النووي ضارباً بذلك بتحذيرات الزعماء الأوروبيين عرض الحائط. وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض: “أُعلنُ أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق مع إيران. وفي لحظات قريبة سأوقِّع مذكرة رئيسة لبدء العقوبات على النظام الإيراني”.