بعد تهديد روسيا بإسقاطها… ترامب: استعدوا الصواريخ الحديثة والذكية قادمة!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ”الحيوان القاتل لشعبه”.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيها “روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية”. ​وتابع “لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

