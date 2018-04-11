بعد تهديد روسيا بإسقاطها… ترامب: استعدوا الصواريخ الحديثة والذكية قادمة!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ”الحيوان القاتل لشعبه”.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قال فيها “روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية”. ​وتابع “لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك”.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

وكانت روسيا قد هددت، في وقت سابق، بإسقاط أي صواريخ أميركية تُطلق على سوريا واستهداف مواقع إطلاقها.

وجاء التهديد على لسان سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين في تصريحات أدلى بها لقناة المنار التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية حيث قال “إذا شن الأميركيون ضربة فعندئذ ستُسقط الصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ”.

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وتابع قائلا “الأميركيون وحلفاؤهم ضد التطور الإيجابي المتمثل بتحرير الغوطة الشرقية ويعتبرون كل إنجاز خسارة لهم، ونحن نبهنا منذ فترة إلى استفزازت حول موضوع السلاح الكيميائي”، زاعما أن الأميركيين يمهدون لتوجيه ضربات عسكرية.