بعد عامين على محاولة الانقلاب.. تركيا تودِّع الطوارئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– بعد مرور عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، قررت تركيا رفع حالة الطوارئ، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الخميس

وكالة أنباء الأناضول، التي تديرها الدولة في تركيا، قالت إن فرض حالة الطوارئ سيكون وفقا لـ”مؤشرات خطيرة تتوقعها الحكومة”، لافتة إلى أن هذه التوقعات تعني “انتشار العنف الذي قد يتداخل مع البيئة الديمقراطية أو الحقوق الدستورية الأساسية وحريات مواطنيها”، حسبما جاء في تقرير الوكالة

المصدر: arabic.cnn.com

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bbcarabic.com : تركيا ترفع حالة الطوارئ بعد عامين من محاولة الإنقلاب الفاشلة