بوتين: الجيش الروسي باق في سوريا ما دامت موسكو ترى مصلحة في ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن القوات الروسية الموجودة في سوريا لدعم قوات النظام السوري منذ أيلول 2015، ستبقى هناك ما دامت موسكو “ترى مصلحة في ذلك”.

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وصرّح بوتين في برنامج أسئلة وأجوبة سنوي عبر القنوات التلفزيونية أن العمليات العسكرية الواسعة النطاق، وضمنها تلك التي تشارك فيها قواتنا المسلحة، انتهت حاليا في سوريا.

وقال: “عسكريونا موجودون هناك لتأمين مصالح روسيا في هذه المنطقة ذات الاهمية الحيوية، وسيبقون هناك ما دامت روسيا مصلحة في ذلك وما دمنا نفي بالتزاماتنا الدولية”.

وأضاف: “لا ننوي سحب القوات في الوقت الحالي”.

وتؤكد روسيا أنها خفضت بشكل كبير وجودها العسكري في سوريا منذ تشرين الثاني 2017، الا انها لا تزال تحتفظ بوحدات عسكرية عدة خصوصا في قاعدتي طرطوس وحميميم.

وأصبحت قاعدة حميميم العسكرية في شمال غرب سوريا، قاعدة دائمة للجيش الروسي في كانون الثاني 2017 اثر اتفاق بين موسكو ودمشق قضى بجعلها خاضعة للقانون الروسي.

وفي طرطوس ايضا، تحولت المنشأة البحرية المخصصة للبحرية الروسية “قاعدة بحرية روسية دائمة”.

وكان بوتين أكد في أيار خلال لقاء عقده مع نظيره السوري بشار الأسد أن بدء العملية السياسية في سوريا سيساهم في انسحاب “القوات المسلحة الاجنبية”، من دون ان يحدد هوية تلك القوات.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لاحقاً أن هذه الملاحظة تشمل القوات الاجنبية الموجودة في سوريا بحكم الامر الواقع وفي طريقة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، ما يعني انها لا تشمل روسيا وإيران اللتين تؤكدان أنهما موجودتان في سوريا بناء على طلب السلطات السورية الشرعية.