شاركت الشابة الجميلة إيزابيلا الشهيرة بـ “بيلا” كيدمان كروز ، الإبنة الكبري بالتبني للزوجين السابقين ونجمي هوليوود توم كروز ونيكول كيدمان ،عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بأحدث صورة لها.

والافت أنه نادراً ما تشارك إبنة نيكول كيدمان وتوم كروز صور شخصية لها عبر حساباتها بالسوشيال ميديا، واختارت بيلا أن تنشر صورة سيلفي لها على صفحتها على إنستجرام يوم الأربعاء ، 24 فبراير، وهي أول صورة تنشرها لنفسها منذ خمسة أشهر.

والمعروف عن النجمين توم كروز ونيكول كيدمان وإبنيهما بالتبني “إيزابيلا و “كونور” ابتعادهم عن الأضواء وتفضيلهم الخصوصية فيما يتعلق بحياتهم الشخصية، فيشار أن بيلا فنانة تشكيلية وغالبًا ما تشارك صورًا للوحاتها على “انستجرام” ، و لديها أكثر من 30 ألف متابع وتتابع أكثر من 200 شخص، بما في ذلك والديها.

من ناحية أخري، أوقف النجم الأميركي توم كروز، تصوير الجزء الرابع من سلسة أفلامه الشهيرة “مهمة مستحيلة ” في الإمارات العربية بعد رفض طاقم العمل الاستمرار في التصوير في ظل غلق بريطانيا حدودها بسبب فيروس كورونا، من المقرر أن يبدأ التصوير من جديد في بريطانيا، إذ يأمل المنتجون عرض الفيلم شهر نوفمبر القادم.

كما أطلت النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان من منزلها في سيدني – أستراليا في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم أول أمس في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك. وعلى الرغم من أن الحفل أقيم افتراضيا إلا أن هذا لم يمنع الممثلة الأسترالية التي رشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في The Undoing أن تظهر بكامل أناقتها بفستان أسود أنيق مطرز من الجانبين بجدلية معدنية باللون الذهبي يحمل توقيع دار أزياء لوي فيتون.

ورشحت نيكول كيدمان للفوز بجائزة جولدن جلوب كـ أفضل ممثلة في مسلسل قصير للمرة الخامسة عشر في تاريخها ولكن ذهبت الجائزة لجيليان أندرسون عن مسلسل The Crown.