تواجه الفنانة سما المصرى، سبعة اتهامات تترواح بين خدش الحياء العام والدعارة والايحاءات الجنسية.

وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري فإن هذه التهم تتضمن الاتي:

– استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى أغراض مخالفة للآداب العامة.

– نشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصرى.

– إنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة.

– التواصل مع متابعيها علي تطبيق “loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.

– التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

– تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها

– تهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكان النائب العام قد أمر بحبس سامية عطية حداقة – وشهرتها سما المصرى – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد بعد أن كان قد ألقي القبض عليها صباح يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.