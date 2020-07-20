أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، حتى خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه: ” رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة الكاظمي للمملكة، تم تأجيل الزيارة (التي كانت مقررة اليوم) إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في العراق” .

تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 20, 2020

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه؛ فيما كان الديوان الملكي، قد كشف أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأثنين، نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وجاء في البيان: “دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة