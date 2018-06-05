ترامب: أملك سلطة العفو عن نفسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه “الحق المطلق” في العفو عن نفسه في قضية التحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانتقد ترامب في تغريدة على “تويتر” مرة أخرى التحقيق الذي ينظر في إذا ما كانت حملته الانتخابية قد تواطأت مع روسيا أو عرقلت سير العدالة.

فهل يستطيع ترامب العفو عن نفسه حقا؟

إن قانونية العفو الذاتي غير واضحة إذ لا توجد سابقة لعفو رئيس الولايات المتحدة عن نفسه.

ويمنح دستور الولايات المتحدة صلاحيات لرئيس البلاد تتضمن “سلطة منح العفو والعفو عن جرائم ارتكبت ضد الولايات المتحدة باستثناء القضايا المتعلقة بقرار قضائي”.

يمكن للرئيس أن يرأف أو يخفف أو يعفو بشكل كامل حتى لو لم يتم توجيه أو إدانة أي شخص، إلا أنه لا يستطيع العفو عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم على مستوى الدولة.

لكن التطبيق الواسع للعفو الرئاسي أدى إلى انقسام خبراء القانون فيما بينهم.